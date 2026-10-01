Глава МАГАТЭ назвал контакты Путина и Трампа ключевыми для мирного процесса

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о высокой значимости контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Я вижу усилия не только президента Трампа, но и президента Путина. Его переговоры со специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве чрезвычайно важны», — отметил Рафаэль Гросси.

Дипломатия на высшем уровне необходима для урегулирования украинского конфликта. Рафаэль Гросси ещё раз указал на необходимость участия Владимира Зеленского в переговорах. Всё это требуется для достижения договорённостей.

8 сентября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась ровно час во взаимоуважительной и деловой манере. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал диалог конструктивным и откровенным.

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