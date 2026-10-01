Глава МИД Белоруссии допустил встречу Лукашенко и Трампа

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков допустил возможность встречи президента Александра Лукашенко с лидером США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.

«Вы же знаете и личность президента Трампа, и личность нашего президента», — заявил Максим Рыженков.

Дипломат подчеркнул сходство характеров двух глав государств. По его словам, оба лидера отличаются активностью. Они не склонны к долгим раздумьям. Политики умеют быстро принимать решения. Они способны прогнозировать последствия своих шагов.

Вашингтон ввёл секторальные и персональные ограничения против Минска в 2021 году. Позже США расширили эти меры из-за позиции Беларуси по украинскому конфликту. Ограничения затронули государственных чиновников и крупные предприятия. Сейчас стороны согласовали промежуточные договоренности. Минск освободил ещё несколько заключённых. В ответ Вашингтон снял ограничения с некоторых предприятий и банков. Экономический ущерб от этих мер был весьма серьёзным и ранее оценивался в миллиарды долларов.

Белоруссия также применяет собственные ограничительные меры. Страна сократила дипломатическое присутствие США. Минск ограничил деятельность некоторых американских организаций на своей территории.

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