Глава Пентагона обвинил американские СМИ в предательстве

Министр обороны США Пит Хегсет назвал критическое освещение войны с Ираном американскими СМИ «государственной изменой». Об этом он заявил во время выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико, штат Вирджиния.

Хегсет заявил, что свободная пресса важна, однако обвинил журналистов в предвзятом освещении действий Пентагона. По его словам, публикации с использованием источников в американском военном ведомстве якобы раскрывают противнику информацию о передвижениях и базах ВС США, а также о запасах боеприпасов.

Министр также заявил, что американские СМИ в некоторых случаях выглядят менее взвешенными, чем государственные медиа Ирана. При этом Хегсет представил негативные публикации о своей работе как свидетельство эффективности проводимой им политики.

В ходе выступления, которое Хегсет назвал «О положении вооруженных сил», он представил ряд инициатив Пентагона. В частности, министр объявил о планах строительства новой военной базы в США, создании управления по вопросам религии и новых программах подготовки курсантов в пяти университетах.

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