Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Накануне «Грады» группировки войск «Днепр» разбили опорные пункты ВСУ в Херсонской области.
Об этом сегодня, 1 октября, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, местонахождение врага выявила разведка. Координаты передали артиллеристам 58-й гвардейской общевойсковой армии.
В результате расчеты РСЗО «Град» дали залп реактивными снарядами и накрыли укрепления. Опорные пункты противника были уничтожены. Боевики ВСУ понесли потери.
Напомним, российские вооружённые силы нанесли ночные удары беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.