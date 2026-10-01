Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Накануне «Грады» группировки войск «Днепр» разбили опорные пункты ВСУ в Херсонской области.

Об этом сегодня, 1 октября, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, местонахождение врага выявила разведка. Координаты передали артиллеристам 58-й гвардейской общевойсковой армии.

В результате расчеты РСЗО «Град» дали залп реактивными снарядами и накрыли укрепления. Опорные пункты противника были уничтожены. Боевики ВСУ понесли потери.

Напомним, российские вооружённые силы нанесли ночные удары беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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