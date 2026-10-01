Граждане направили Володину 40 тысяч обращений в Интернете

За полгода Володину пришло 40 тысяч обращений от граждан через «Макс»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что за полгода граждане направили ему через мессенджер «Макс» порядка 40 тысяч обращений. Об этом он рассказал в ходе одного из мероприятий.

По словам Володина, речь идёт о количестве поступивших обращений как в федеральном, так и в региональном паблике. Спикер отметил, что для него ведение страниц в социальных сетях — это возможность помогать людям.

Он также подчеркнул, что обязанность депутата — опираться на предложения граждан, вырабатывать на их основе более качественные решения и повышать эффективность работы.

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