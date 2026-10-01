Граждане направили Володину 40 тысяч обращений в Интернете

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что за полгода граждане направили ему через мессенджер «Макс» порядка 40 тысяч обращений. Об этом он рассказал в ходе одного из мероприятий.
По словам Володина, речь идёт о количестве поступивших обращений как в федеральном, так и в региональном паблике. Спикер отметил, что для него ведение страниц в социальных сетях — это возможность помогать людям.
Он также подчеркнул, что обязанность депутата — опираться на предложения граждан, вырабатывать на их основе более качественные решения и повышать эффективность работы.
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