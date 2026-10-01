Грядет коллапс: ВС РФ начали смертельный эксперимент над Южным мостом в Киеве

Южный мост - один из главных киевских мостов, через который проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины - может быть снова атакован новыми российскими «усатыми» беспилотниками уже этой ночью. Противник ожидает в ночь на 2 октября массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку.

Между тем эксперты не исключают, что наши военные проводят эксперимент с новыми реактивными «Геранями» с режущей боевой частью. Если он удастся, то противника ждет настоящий коллапс в столице.

Напомним, 1 октября Вооруженные силы РФ впервые нанесли удар «Геранями-4» по Южному мосту в Киеве. Один из беспилотников попал в опорную колонну, к которой крепятся стальные тросы моста. После попадания начался пожар, движение было перекрыто. Такими же реактивными «усатыми» беспилотниками накануне был нанесен удар по линиям электропередачи.

Южный мост — одна из главных транспортных артерий Киева. Он соединяет два берега Днепра и ведёт в сторону Борисполя. Мост имеет стратегическое значение, потому что по нему можно быстро перебрасывать людей, грузы и военную технику.

Теперь военные эксперты задаются главным вопросом: устоит ли мост, если в сторону его опор или пролётов будет запущен десяток новых беспилотников. «Бить практически в одно и то же место возможность есть, ошибок, в отличие от крылатых ракет, «Герань» не накапливает, так что точность от старта до прилёта остаётся высокой», - отмечают они.

Военный эксперт Юрий Подоляка между тем не исключает, что мы пытаемся ударить не по самому мосту, а по удерживающим его вантам (стальным тросам. - «МК»). «При удачном стечении обстоятельств (если срезать часть вант) он сам рухнет под собственной тяжестью. Даже интересно будет посмотреть, что в итоге получится (вероятно, даже наших военных это интересует в виде эксперимента)», - отметил эксперт.

Не исключено, что уже этой ночью эксперимент с Южным мостом будет продолжен. В частности, противник ожидает массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку и очень надеется на свою систему противовоздушной обороны, которая все эти дни находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Комментируя наши удары, противник отметил, что через Южный мост проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Остальные 10% автомобилей используют другие киевские мосты, переезды в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее. Пораженный мост соединяет трассы Киев — Одесса, Киев — Чоп, Киев — Харьков, Киев — Изюм, Киев - Славянск.