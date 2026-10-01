Ирак заявил, что не станет плацдармом для угроз соседним странам

С таким заявлением 1 октября выступил глава иракского кабинета министров Али аз-Зейди. Его слова обнародовал телеканал «Аль-Джазира». Премьер сказал, что власти не позволят задействовать территорию страны или её воздушное пространство для создания опасности для сопредельных государств.

Аз-Зейди отметил: на уровне основного закона власти берут на себя обязательство не давать превращать Ирак в базу или транзитную точку для действий, способных подорвать безопасность соседей.

Кроме того, премьер рассказал о намерении полностью лишить оружия все вооружённые группы, не относящиеся к Ираку, но находящиеся на его земле. Кабинет будет действовать в правовом поле конституции. Предельный срок — 30 июня 2027 года.

За день до этого Пентагон сообщил о завершении международной операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Она велась против запрещённой террористической группировки. По уточнению американского военного ведомства, теперь за безопасность в стране и сдерживание уцелевших сил ИГ отвечают иракские формирования.

Кампания началась в 2014 году. Её инициировали США и их партнёры, включая Великобританию, Канаду, Саудовскую Аравию, ОАЭ и ряд других государств. Главной задачей была борьба с ИГ. В Ираке группировку удалось разгромить в 2017 году, в Сирии — в 2019-м. Но силы коалиции ещё продолжали рейды против её остатков. В 2024 году Вашингтон и Багдад условились, что американская сторона закончит миссию до 30 сентября 2026 года.

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