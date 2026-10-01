Иран готовит прорыв блокады: план уже готов

Иранские военные разрабатывают операцию, цель которой — снять морскую и воздушную блокаду страны. Об этом сообщил депутат парламента Ахмад Растинех, его слова передал лондонский телеканал Iran International.

По словам парламентария, вооружённые силы уже подготовили конкретный план. Растинех заявил, что вскоре его начнут выполнять. Тегеран, по его словам, не намерен отказываться ни от ответных действий против США, ни от ядерной программы.

Кроме того, депутат допустил, что парламент может обязать министра иностранных дел Аббаса Аракчи ввести новые правила судоходства в Ормузском проливе. Растинех считает, что обстановка в проливе уже не вернётся к состоянию, которое было до атаки США и Израиля на Иран 28 февраля этого года.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отчиталось о перехвате 125 торговых судов, которые шли в иранские порты или покидали их, с момента возобновления морской блокады. За последнюю неделю американские военные остановили 10 торговых кораблей.

ВМС США 14 июля восстановили морскую блокаду для судов, идущих в иранские порты и прибрежные зоны или в обратном направлении.

США перенаправили 125 торговых судов в рамках блокады Ирана

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