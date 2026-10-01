Иранская дилемма Лондона: Британия балансирует между дипломатией и угрозами

Британский кабинет министров столкнулся с острой внешнеполитической дилеммой в определении стратегического курса в отношении Ирана на фоне растущих угроз безопасности. Поводом для внутренней дискуссии в Лондоне стали недавние дипломатические контакты на полях Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшие параллельно с сигналами спецслужб о попытках враждебной активности против британских военных объектов.

Силовой блок и оппозиция настаивают на максимально жесткой линии, указывая на причастность Корпуса стражей исламской революции к подрывным операциям и давлению на союзников в регионе Персидского залива. В то же время дипломатическое ведомство стремится сохранить минимальные каналы диалога ради предотвращения неконтролируемой эскалации и защиты остающихся в регионе британских подданных.

Аналитики подчеркивают, что правительству премьер-министра Кира Стармера приходится маневрировать между давлением со стороны союзников по НАТО и рисками прямого втягивания в ближневосточный кризис. Ожидается, что Лондон в ближайшие дни ужесточит санкционные меры против связанных с Тегераном структур.

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