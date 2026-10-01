Иранский след: Нетаньяху предостерег от спекуляций вокруг рейса Flydubai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время пока слишком рано делать окончательные выводы о прямой причастности властей Ирана к попытке крушения лайнера Flydubai. В эфире американского телеканала Fox News глава кабинета подчеркнул, что спецслужбы обязаны досконально изучить все контакты нападавшего.

Нетаньяху отметил, что следствие в кратчайшие сроки установит, являлся ли инцидент изолированным актом безумия одиночки либо частью спланированной операции с участием внешних кураторов. При этом премьер высоко оценил мужество индийского командира воздушного судна и израильских пассажиров, которые силой прорвались в кабину управления и предотвратили глобальную авиационную катастрофу.

В канцелярии премьера добавили, что по итогам ЧП в стране введен усиленный регламент безопасности для всех международных авиаперевозчиков. Правительство ожидает отчета оперативной группы криминалистов перед тем, как выдвигать официальные обвинения на дипломатическом уровне.

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