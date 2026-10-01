IL Fatto Quotidiano указало на противоречия в риторике Марка Рютте о России

Итальянское издание IL Fatto Quotidiano (IFO) подвергло критике позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте. 30 сентября газета опубликовала материал, в котором указала на явные противоречия между его словами и действиями альянса.

Поводом для сомнений стали заверения Рютте об отсутствии серьезного риска эскалации конфликта и применения ядерного оружия в Европе. По мнению авторов публикации, такие заявления должны успокоить население континента. Однако этот оптимистичный настрой резко контрастирует с призывами руководства НАТО продолжать масштабные закупки вооружений.

Издание задается вопросом: если военная конфронтация с Москвой не является неизбежной, зачем поддерживать темпы милитаризации, характерные для предвоенного периода? Журналисты отмечают разрыв между риторикой о снижении напряженности и реальными шагами по увеличению военной поддержки Киева.

По данным IFO, генсек НАТО одновременно выступает за деэскалацию отношений с Россией и требует наращивания арсеналов для противостояния с ней. Такая двойственность вызывает вопросы о последовательности стратегии Североатлантического альянса.

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