Киев стал похож на прифронтовой город

WP: Киев все больше напоминает город на передовой

Издание The Washington Post отмечает, что столица Украины все больше напоминает город на передовой. Эта трансформация связана с тем, что российские ударные технологии опережают возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Согласно материалу газеты, Москва применяет более совершенные средства поражения, которые успешно преодолевают защиту Киева.

Одной из главных проблем является острая нехватка ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot. Ранее сообщалось, что государствам Евросоюза не удалось достичь консенсуса по вопросам поставки таких вооружений.

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