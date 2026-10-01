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Политика 938

Коллективные силы ОДКБ провели учения по штурму позиций противника

Коллективные силы ОДКБ отработали штурм позиций условного противника

Коллективные силы ОДКБ отработали штурм позиций условного противника
Фото: Геннадий Черкасов

Коллективные силы ОДКБ в рамках учения «Взаимодействие-2026» отработали штурм позиций условного противника. Операция проводилась при поддержке бронетехники и беспилотников. В ходе маневров «Взаимодействие-2026» объединенные силы ОДКБ продемонстрировали навыки штурма укрепрайонов гипотетического противника.

Наступление развернулось сразу с нескольких векторов. Группы специального назначения, опираясь на данные FPV-дронов, последовательно овладели ключевыми объектами обороны и закрепиться на захваченных позициях.

Военнослужащие лишили врага возможности реорганизовать оборону. С помощью информации, полученной с воздушной разведки, бойцы совместно с боевыми машинами нанесли удар по отступающим подразделениям противника.

Завершающий этап тактического эпизода — досмотр строений и очистку населенного пункта от остатков сопротивления — выполнил спецназ Коллективных сил.

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