Колония за легализацию: основатель «Трансформатора» Портнягин осужден на пять лет

Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор блогеру и создателю проекта «Трансформатор» Дмитрию Портнягину, признав его виновным в легализации преступных доходов в особо крупном размере. Предпринимателю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 900 тысяч рублей. Блогера взяли под стражу непосредственно в зале суда после завершения оглашения вердикта.

Супруге предпринимателя Екатерине суд определил более суровое наказание — восемь лет лишения свободы и штраф 3,5 миллиона рублей по совокупности обвинений в отмывании средств и даче взятки в крупном размере. Реальное исполнение приговора в отношении нее отсрочено до 2034 года, когда несовершеннолетнему ребенку пары исполнится 14 лет. Проходящий по делу деловой партнер семьи Алексей Николаев получил два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 400 тысяч рублей.

Сторона защиты категорически не согласна с вынесенным судебным решением и готовится оспорить его в апелляционной инстанции. Адвокаты подчеркнули, что выводы суда противоречат правоприменительной практике, а различия в назначенных фигурантам сроках лишены последовательности, учитывая отсутствие признаков состава преступления по статье о легализации.

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