Крупный город на северо-востоке Украины потряс взрыв

“Страна.ua”: в Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв

Украинское издания “Страна.ua” сообщает, что в Харькове на северо-востоке Украины прогремел взрыв.

Соответствующие данные представлены в публикации, размещенной в телеграм-канале издания.

Согласно сообщению “Страна.ua”, на территории административного центра Харьковской области произошел взрыв, но подробностей об инциденте нет.

В настоящий момент, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует сигнал воздушной тревоги. Ранее сообщалось о многочисленных взрывах на территории украинской столицы.