Курс на диалог: Сеул пообещал найти практические пути к миру с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в программном обращении по случаю национального праздника заявил о намерении Сеула искать реалистичные и практические механизмы для снижения градуса военной напряженности на Корейском полуострове. Глава государства подчеркнул, что двери для содержательного межкорейского диалога и гуманитарных инициатив остаются открытыми без предварительных условий.

Вместе с тем южнокорейский лидер подтвердил приверженность курсу на поддержание надежной обороноспособности и укрепление расширенного ядерного сдерживания совместно с Соединенными Штатами. Сеул рассчитывает сформировать баланс между военной готовностью и открытыми дипломатическими каналами коммуникации с КНДР.

Эксперты отмечают, что миролюбивая риторика руководства республики прозвучала на фоне затянувшейся паузы в прямых контактах двух государств. Южнокорейские власти рассчитывают, что экономические стимулы и взаимные шаги по деэскалации на демаркационной линии позволят вернуть стороны за стол консультаций.

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