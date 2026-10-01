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Политика 814

Курс на мир: Сеул подтвердил приверженность диалогу, несмотря на подрыв в ДМЗ

Министерство объединения Южной Кореи выступило за сосуществование с Севером

Министерство объединения Южной Кореи выступило за сосуществование с Севером
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Министерство объединения Республики Корея официально подтвердило неизменность курса на мирное сосуществование с КНДР, несмотря на недавний инцидент с подрывом мины в демилитаризованной зоне, повлекший ранения южнокорейских военнослужащих. В ведомстве заявили, что предотвращение дальнейшей эскалации остается абсолютным государственным приоритетом.

Ради оперативного урегулирования кризиса профильный министр Чон Дон Ён досрочно прервал европейское турне и вернулся в Сеул для выработки экстренных шагов совместно с Советом национальной безопасности. Несмотря на жесткую позицию южнокорейских военных, потребовавших от Пхеньяна официальных извинений за нарушение соглашения о перемирии, дипломатический блок настаивает на сохранении каналов связи.

Власти подчеркивают, что устойчивый мир на Корейском полуострове невозможен без диалога, даже в периоды резкого роста пограничной напряженности. Межведомственная группа уже готовит превентивные меры безопасности вдоль демаркационной линии.

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