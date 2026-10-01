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Политика 970

Кузница кадров: Ким Чен Ын призвал главный вуз КНДР возглавить прорыв страны

Лидер Северной Кореи поставил задачу Университету Ким Ир Сена стать авангардом

Лидер Северной Кореи поставил задачу Университету Ким Ир Сена стать авангардом
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с программным обращением к профессорско-преподавательскому составу и студентам Университета имени Ким Ир Сена, призвав главное учебное заведение республики стать авангардом в строительстве могущественного и процветающего социалистического государства. Глава государства подчеркнул, что суверенитет страны напрямую зависит от уровня научно-технической базы и подготовки кадров.

Ким Чен Ын обозначил развитие передового образования и опору на собственные инженерные школы в качестве важнейших приоритетов национальной безопасности. При этом северокорейский лидер отдельно призвал флагманский вуз активнее развивать академические и исследовательские обмены с ведущими зарубежными научными центрами и элитными институтами.

Аналитики расценивают выступление как попытку форсировать подготовку молодых специалистов в сфере высоких технологий, автоматизации и военного ракетостроения. Университет должен стать центральным связующим звеном между фундаментальной наукой и практическими нуждами промышленности КНДР.

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