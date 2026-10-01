Кузница кадров: Ким Чен Ын призвал главный вуз КНДР возглавить прорыв страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с программным обращением к профессорско-преподавательскому составу и студентам Университета имени Ким Ир Сена, призвав главное учебное заведение республики стать авангардом в строительстве могущественного и процветающего социалистического государства. Глава государства подчеркнул, что суверенитет страны напрямую зависит от уровня научно-технической базы и подготовки кадров.

Ким Чен Ын обозначил развитие передового образования и опору на собственные инженерные школы в качестве важнейших приоритетов национальной безопасности. При этом северокорейский лидер отдельно призвал флагманский вуз активнее развивать академические и исследовательские обмены с ведущими зарубежными научными центрами и элитными институтами.

Аналитики расценивают выступление как попытку форсировать подготовку молодых специалистов в сфере высоких технологий, автоматизации и военного ракетостроения. Университет должен стать центральным связующим звеном между фундаментальной наукой и практическими нуждами промышленности КНДР.

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