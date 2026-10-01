Латвия первой в Балтии войдёт в ядерный зонтик Макрона

Рига запустила консультации с Парижем о подключении к европейской системе ядерного сдерживания, которую продвигает Эмманюэль Макрон. О начале диалога проинформировал латвийский премьер Андрис Кулбергс.

По словам Кулбергса, французская сторона откликнулась на обращения Латвии. В скором времени в республику приедет делегация из Франции, чтобы согласовать параметры участия Риги в этой инициативе. Сам Макрон, по словам премьера, услышал запросы латвийской стороны и готов обсуждать потенциальное присоединение страны к программе «ядерного зонтика». Недавно аналогичной договорённости добилась Финляндия, и Латвия рассчитывает стать следующей.

Кулбергс отметил: если переговоры дадут результат, Латвия станет первым государством Прибалтики с доступом к ядерному оружию. Он также указал на присутствие авиации НАТО в Эстонии и Литве и заявил, что будет добиваться размещения сил альянса и на латвийской территории.

Инициативу о ядерном сдерживании Макрон обнародовал в марте 2025 года. Он предложил использовать французский ядерный арсенал для обороны всего Евросоюза.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич допускал, что ядерное оружие может появиться в республике. Он напомнил, что в конституции страны нет прямого запрета на такой шаг.

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