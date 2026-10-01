Лавров высказался об отношениях России и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, заявил, что президентские выборы в республике прошли абсолютно легитимно и без нарушений. По его словам, Москва продолжит активно работать с новым главой Южной Осетии Маратом Камболовым.

Камболов, победивший 18 сентября на выборах главы республики, 30 сентября вступил в должность президента, присягнув на конституции страны.

Лавров подчеркнул, что и российская сторона, и международные наблюдатели, которых было немало, согласны с тем, что выборы прошли легитимно и без каких-либо нарушений.

Он также заявил, что Москва продолжит тесное взаимодействие с правительством Камболова в целях углубления союзнических отношений между двумя странами.

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