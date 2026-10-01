Лавров поблагодарил Абхазию за помощь в проведении выборов и солидарность по СВО

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил признательность Абхазии за содействие в организации выборов в Государственную думу, а также за неизменную поддержку позиции Москвы по украинскому вопросу и в связи со специальной военной операцией. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал, открывая переговоры в Москве с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем.

Лавров отметил, что большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство, поэтому они активно участвовали в избирательной кампании, и Москва благодарна абхазской стороне за помощь в проведении голосования.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия ценит неизменную солидарность абхазских коллег в связи со специальной военной операцией. По его словам, абхазские добровольцы вносят важный вклад в общее дело, и это в Москве будут помнить всегда.

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