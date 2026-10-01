Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей

Александр Лукашенко обратился к представителям старшего поколения с поздравлениями по случаю Дня пожилых людей.

«Данный праздник служит отличным поводом подчеркнуть неразрывную связь между поколениями белорусов, которая является важнейшим элементом консолидации народа и государства».

Глава государства подчеркнул, что уважение к старшим составляет основу национального культурного кода белорусов. «Вам довелось пережить множество испытаний, выстоять в трудные времена, а своим самоотверженным трудом вы создали надежный фундамент для развития современной Беларуси, передав свой богатый опыт молодому поколению».

В рамках Года белорусской женщины особые слова благодарности Президент адресовал мамам и бабушкам: «Трудно переоценить ваш вклад в сохранение подлинных семейных ценностей, которые всегда были и, я уверен, останутся нравственным ориентиром для тех, кто только вступает на жизненный путь. Трудолюбие, терпение, взаимопомощь, забота о детях и старшем поколении, безусловная родительская любовь и патриотизм — это фундаментальные основы нашего менталитета».

Президент заверил, что благополучие граждан старшего возраста и впредь останется одним из главных приоритетов социальной политики Беларуси.

В этот праздничный день Александр Лукашенко пожелал всем людям старшего поколения крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и счастья.

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