Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с важным праздником

Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю празднования Дня образования Китайской Народной Республики.

В послании отмечается, что Беларусь высоко оценивает последовательную позицию Китая на международной арене, направленную на обеспечение глобальной стабильности. Под руководством Си Цзиньпина страна уверенно идет к всеобъемлющему возрождению великой китайской нации, демонстрируя впечатляющие достижения в развитии производительных сил нового типа, укреплении технологического суверенитета и модернизации экономики.

Глава государства подчеркнул, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентном уровне, ведется интенсивный политический диалог. «Наряду с ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, реализуются важные для наших стран проекты промышленной кооперации. Активизация гуманитарных и культурных контактов также подтверждает прочность всепогодного стратегического партнерства».

В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран Александр Лукашенко возобновил приглашение Си Цзиньпину посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году.

Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений.

Президент Беларуси пожелал Председателю КНР доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Китая - счастья и процветания.

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