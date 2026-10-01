Юлия Мендель, в прошлом занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, в статье для The American Conservative высказалась за прекращение конфликта на Украине через «плохую сделку». По её убеждению, Киеву лучше принять невыгодное соглашение, чем продолжать боевые действия.

В публикации Мендель пояснила: сейчас для Украины реальный шанс на выигрыш связан с согласием на плохой мир, а не с продолжением или усилением кровопролитной войны. Иной путь, по её оценке, не даёт оснований для надежды.

Мендель также раскритиковала текущий курс украинских властей. С её точки зрения, выбранное руководством направление приближает государство к наиболее неблагоприятному для него исходу.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, утверждал, что ситуация для Киева с каждым днём ухудшается и в хозяйственной сфере, и на линии фронта. Он говорил, что этот вектор сохранится. Песков также подчёркивал: Москва добивается долговременного мира для Украины, а не краткосрочного перемирия.

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