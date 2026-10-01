Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о росте числа жителей, покидающих Киев. По ее словам, причиной становится нарастающая опасность и ухудшение условий жизни. Об этом она написала в соцсети X.

«Все больше людей говорят мне, что уезжают из Киева. Жизнь в городе с каждым днем становится все более опасной», — отметила Мендель. Она подвергла резкой критике действия правительства, заявив, что за время конфликта власти не разработали эффективной стратегии, кроме обогащения за счет населения.

Бывший представитель главы государства обвинила руководство страны в использовании страданий граждан для пиара. «Никакой помощи, никакого жилья — ничего, кроме масштабного пиара на бесконечных страданиях», — возмутилась она.

Ситуацию усугубляют перебои с энергоснабжением. В среду вечером компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электричества в ряде районов Киева, а также в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Вооруженные силы России наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и хранилищам, которые украинская армия использует совместно со специалистами НАТО. Для поражения целей применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное достигать объектов как в столице, так и в других регионах страны.

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