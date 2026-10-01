МИД Молдавии вызвал российского посла

МИД Молдавии вызвал посла РФ Озерова после падения беспилотников в республике

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Озерова. Причиной стали упавшие на территории республики неизвестные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

Ранее министерство обороны Молдавии информировало о том, что 30 сентября воздушное пространство страны было нарушено тремя беспилотниками. Два из них, как утверждается, упали на территории республики.

В МИД Молдавии заявили, что дроны не только упали, но и взорвались. Согласно официальному заявлению ведомства, аккредитованный посол Российской Федерации в Кишиневе был вызван в министерство 1 октября.

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