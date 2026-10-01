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Политика 1008

Миграционная сделка: Бурунди согласилась принимать депортированных из США

Вашингтон расширил сеть третьих стран для высылки нелегальных мигрантов

Вашингтон расширил сеть третьих стран для высылки нелегальных мигрантов
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Власти восточноафриканской республики Бурунди достигли официальной договоренности с администрацией США о приеме иностранных граждан, депортируемых с американской территории. Государство стало очередным участником американской программы высылки нелегалов в третьи страны.

Согласно обнародованным положениям пакта, под действие механизма попадут депортируемые лица без криминального прошлого и связей с террористическими структурами. Финансовые условия соглашения и точные квоты на прием мигрантов стороны предпочли не раскрывать, однако Бужумбура уже заявила о подготовке лагерей временного размещения и интеграции прибывающих.

Правозащитные институты выразили серьезную озабоченность практикой трансфера беженцев в страны с нестабильной социально-экономической ситуацией. В Белом доме, напротив, называют схему эффективным средством сдерживания потока нелегальной миграции.

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Автор:
США Бурунди

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