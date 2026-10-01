Миграционная сделка: Бурунди согласилась принимать депортированных из США

Власти восточноафриканской республики Бурунди достигли официальной договоренности с администрацией США о приеме иностранных граждан, депортируемых с американской территории. Государство стало очередным участником американской программы высылки нелегалов в третьи страны.

Согласно обнародованным положениям пакта, под действие механизма попадут депортируемые лица без криминального прошлого и связей с террористическими структурами. Финансовые условия соглашения и точные квоты на прием мигрантов стороны предпочли не раскрывать, однако Бужумбура уже заявила о подготовке лагерей временного размещения и интеграции прибывающих.

Правозащитные институты выразили серьезную озабоченность практикой трансфера беженцев в страны с нестабильной социально-экономической ситуацией. В Белом доме, напротив, называют схему эффективным средством сдерживания потока нелегальной миграции.

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