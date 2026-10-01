Минобороны РФ заявило об ударах по логистическому и дата-центру на Украине

ВС РФ нанесли удары по логистическому центру и дата-центру на Украине

Российские вооружённые силы нанесли ночные удары беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В Киеве военные поразили транспортно-логистический центр „Рента Логистик“. На его складе оборудовали цех по производству безэкипажных катеров», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Одесской области военные поразили дата-центр «HOSTING-UA». Ведомство заявило об обработке разведывательной информации через этот объект в интересах ВСУ. В порту Черноморск военные уничтожили сухогруз. На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения.

Министерство обороны РФ регулярно отчитывается об ударах по коммуникационным центрам. В сентябре российские войска поразили несколько подобных объектов в Киеве. Среди них оказались «Датагрупп», «Космонова», «Киевстар», «Омега Телеком», «УкрТелеком», «ДримЛайн», «Бимобайл» и «Парковый».

Дата-центры обеспечивают хранение и обработку цифровых данных. Логистические центры занимаются хранением и распределением грузов. Министерство обороны России применяет беспилотные летательные аппараты для ударов по инфраструктуре с самого начала боевых действий.

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