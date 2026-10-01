Мирошник заявил об атаках ВСУ на энергосистему прифронтовых районов перед зимой

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге, посвящённом итогам его участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека, обвинил украинские силы в атаках на энергосистему прифронтовых районов.

По его словам, повреждение энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов может оставить жителей не только без электричества, но и без воды и связи.

Он утверждает, что военные подразделения располагают автономными источниками питания, поэтому подобные удары в первую очередь создают трудности для гражданского населения.

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