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Политика 1664

Мирошник обвинил Киев в попытках осложнить жизнь россиян перед зимой

Мирошник заявил об атаках ВСУ на энергосистему прифронтовых районов перед зимой

Мирошник заявил об атаках ВСУ на энергосистему прифронтовых районов перед зимой
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге, посвящённом итогам его участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека, обвинил украинские силы в атаках на энергосистему прифронтовых районов. 

По его словам, повреждение энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов может оставить жителей не только без электричества, но и без воды и связи.

Он утверждает, что военные подразделения располагают автономными источниками питания, поэтому подобные удары в первую очередь создают трудности для гражданского населения.

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