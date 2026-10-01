Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим и дальше готов применять террористические методы и идти на военные преступления. По словам посла, это сделано для увеличения давления на мирное население.

Таким мнением он поделился в рамках брифинга по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Мирошник считает, что таким образом боевики ВСУ хотят вызвать волнения среди мирных жителей.

«Режим Зеленского и его спонсоры рассматривают такой подход как свою сильную сторону», - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.

Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник утверждал, что Украина совершает террористические акты в отместку жителям Донбасса и Новороссии за их решение воссоединиться с Россией.

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