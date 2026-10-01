Сегодня, 1 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выступил на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Он заявил, что Зеленский регулярно совершает массовые военные преступления. За это он должен понести наказание.

«Боевики режима открыли «ящик Пандоры», развязав массированные атаки по гражданским объектам, которые ранее не подвергались столь целенаправленным и системным ударам», - подчеркнул Мирошник.

Он также подчеркнул, что в августе число пострадавших в результате подлых ударов достигло пика. При этом противник регулярно атакует в том числе медицинские объекты, автобусы и гражданскую инфраструктуру.

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