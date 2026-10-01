Мишустин прибыл на заседание Совета министров Союзного государства

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, ранее прилетевший в Минск с двухдневным визитом, прибыл в Дом правительства, расположенный в центре белорусской столицы. Там вскоре должно состояться заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Российского премьера встретил его белорусский коллега Александр Турчин. В фойе Дома правительства главы обоих кабинетов министров обменялись рукопожатием и сделали совместное фото, после чего направились в Зал международных встреч, где и начнется заседание.

Как сообщало правительство России, руководители кабминов двух стран намерены оценить ход выполнения планов, намеченных на последние два года. Кроме того, планируется одобрить направления совместной работы в рамках Союзного государства до 2029 года, а также Стратегию молодежной политики на период до 2036 года.

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