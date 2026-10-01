Моди выразил свое отношение к раненому пилоту Flydubai из Индии

Премьер‑министр Индии Нарендра Моди высоко оценил действия пилота авиакомпании Flydubai Смита Мачхара, назвав его настоящим героем.

В публикации в соцсети X глава правительства подчеркнул: «Капитан Смит Мачхар — герой. Перед лицом смертельной опасности, несмотря на серьёзное ранение, он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других. Его отвага помогла спасти сотни жизней и предотвратить большую трагедию. Индия гордится капитаном Мачхаром».

Инцидент произошёл в среду: лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель‑Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку на территории Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что во время полёта между пилотами возник конфликт. По данным СМИ, один из пилотов нанёс другому ножевое ранение и предпринял действия, угрожавшие безопасности полёта.