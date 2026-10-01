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Политика 2658

Моди выразил свое отношение к раненому пилоту Flydubai из Индии

Моди назвал раненого пилота Flydubai из Индии героем, который спас сотни жизней

Моди назвал раненого пилота Flydubai из Индии героем, который спас сотни жизней

Премьер‑министр Индии Нарендра Моди высоко оценил действия пилота авиакомпании Flydubai Смита Мачхара, назвав его настоящим героем.

В публикации в соцсети X глава правительства подчеркнул: «Капитан Смит Мачхар — герой. Перед лицом смертельной опасности, несмотря на серьёзное ранение, он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других. Его отвага помогла спасти сотни жизней и предотвратить большую трагедию. Индия гордится капитаном Мачхаром».

Инцидент произошёл в среду: лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель‑Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку на территории Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что во время полёта между пилотами возник конфликт. По данным СМИ, один из пилотов нанёс другому ножевое ранение и предпринял действия, угрожавшие безопасности полёта.

 

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Автор:
Правительство РФ Индия Тель-Авив Саудовская Аравия