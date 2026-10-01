Москва и Тегеран согласовали борьбу с киберпреступностью

В Москве состоялся новый раунд консультаций между представителями России и Ирана. Стороны обсудили ход реализации двустороннего соглашения о международной информационной безопасности. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Ключевым фокусом переговоров стали практические шаги по защите критически важной инфраструктуры и коммуникационных сетей обеих стран от кибератак. Делегации также рассмотрели вопросы выявления и запуска совместных проектов в сфере кибербезопасности, а также методы борьбы с киберпреступностью.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров. Стороны договорились о повышении квалификации персонала для оперативного реагирования на киберинциденты. Кроме того, в повестку вошло развитие сотрудничества в области инфраструктуры искусственного интеллекта.

Российскую делегацию возглавил начальник управления информационной безопасности МИД РФ. Со стороны Ирана переговоры вел генеральный директор по вопросам международного мира и безопасности внешнеполитического ведомства.

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