МВФ обсуждает с Украиной размеры финансовой помощи

Представитель Международного валютного фонда Джули Козак сообщила, что организация ведет диалог с Киевом и его международными союзниками относительно объемов финансовой поддержки.

По ее словам, текущие переговоры направлены на определение точных потребностей Украины в финансировании и получение соответствующих обязательств со стороны партнеров, что является необходимым условием для своевременного завершения пересмотра программы помощи.

Конкретные суммы представитель МВФ не раскрыла. Она подчеркнула, что объем финансового дефицита, который может возникнуть после 2026 года, будет определяться динамикой развития конфликта и темпами реализации реформ украинскими властями.

Козак также добавила, что специалисты фонда работают над тем, чтобы объединить второй и третий обзоры программы и представить их руководству МВФ к декабрю. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные данные фонда сообщало, что Украине может потребоваться до 54 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета в период до 2029 года.

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