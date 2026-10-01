«Мы поливаем пустыню»: европейские дипломаты раскритиковали Украину за неуемные аппетиты

Новый запрос Киева о выделении денег не встречает одобрения в Брюсселе. На фоне бюджетной экономии, выборов 2027 года и требований реформ ЕС не готов закрывать растущие потребности Украины. Из-за такого поведения европейцев, кажется, украинскому парламенту даже придется пораньше выйти из отпуска.

Очередной запрос Киева о выделении денег не встречает одобрения в Брюсселе, сообщает Le Monde. Как пишет издание, в условиях жесткой бюджетной экономии, когда общественное мнение все менее охотно затягивает пояса ради поддержки Украины, европейцы осознают, что этот вопрос политически чувствителен.

«Складывается ощущение, что мы поливаем пустыню», — с раздражением заметил один европейский дипломат.

Сейчас 27 государств — членов ЕС активно ведут переговоры о следующем многолетнем бюджете, который предусматривает выделение 100 миллиардов евро для Украины на период 2028–2034 годов. Однако, учитывая стремление Германии и ее союзников, выступающих за экономию, сократить этот бюджет на несколько сотен миллиардов евро, объявление о новой помощи Киеву представляется маловероятным.

Кроме того, на 2027 год запланирован ряд важных национальных выборов — во Франции, Испании, Польше и Италии, — где вопрос финансирования Украины особенно чувствителен. Во Франции Марин Ле Пен, кандидат от «Национального собрания» и фаворит опросов, уже заявила о своем намерении прекратить всю финансовую помощь Киеву в случае победы на выборах.

Пока что Брюссель выжидает. «Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже в Европейском совете в середине октября», — сказал один из европейских дипломатов.

На нехватку финансов указывает и Politico. «У Украины нет резервных фондов, чтобы покрыть все расходы. Если мы не получим внешнее финансирование, нам придется сильно урезать все неприоритетные расходы, а возможно, и защищенные», — заявила изданию экономист Александра Мироненко.

Действительно, расходы Украины на военные нужды и бюджетные обязательства продолжают увеличиваться, в то время как база собственных доходов сужается из-за ударов по промышленным объектам и ограничений на экспорт. Морская логистика фактически парализована, экспорт аграрной продукции резко снизился, в металлургической отрасли происходит остановка производственных мощностей, а альтернативные маршруты не в состоянии компенсировать прежние объёмы вывоза продукции. В Брюсселе эту ситуацию рассматривают уже не как временные трудности, которые можно закрыть очередным траншем, а как структурную проблему украинской экономики.

Пока же Европа требует реформы. «По мере продвижения реформ в Раде будет расти и бюджетная поддержка», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос также призвала Киев ускорить проведение реформ ради получения финансирования.

В этой ситуации Кабмин просит Раду сократить почти месячные каникулы на один день и выйти на работу 12 октября, чтобы проголосовать за законы, необходимые для получения западного финансирования. Об этом сообщил премьер Корецкий. При этом он не уточнил, какие именно законопроекты правительство просит поддержать. Напомним, 19 сентября Рада ушла на перерыв до 13 октября.

Однако не факт, что необходимые законопроекты будут приняты, учитывая прошлые «успехи» Верховной Рады. А если и примут – не факт, что финансирование действительно выделят. «Наш источник в Кабмине рассказал, что переговоры по дополнительному финансированию Украины заходят в крайне сложную фазу, выхода из которой нет. В Брюсселе не готовы автоматически закрывать растущие потребности Киева новыми пакетами», — пишет украинский телеграм-канал «Резидент».