На Украине отменяют строительство парков и ремонты в стране

Премьер Украины Денис Корецкий заявил: правительство прекращает финансирование строительства, ремонтов, парков, фонтанов и перекладки брусчатки. Все средства направят на оборону и зарплаты бюджетникам.

По данным украинских СМИ, те деньги, которые они сейчас перенаправляют на оборону, всё равно уйдут в никуда. Потому что коррупция на Украине не исчезла.

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