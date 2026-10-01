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Политика 1849

На Украине отменяют строительство парков и ремонты в стране

Киев отменяет строительство парков и ремонты в стране

Киев отменяет строительство парков и ремонты в стране
Фото: Наталия Мущинкина

Премьер Украины Денис Корецкий заявил: правительство прекращает финансирование строительства, ремонтов, парков, фонтанов и перекладки брусчатки. Все средства направят на оборону и зарплаты бюджетникам.

По данным украинских СМИ, те деньги, которые они сейчас перенаправляют на оборону, всё равно уйдут в никуда. Потому что коррупция на Украине не исчезла.

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