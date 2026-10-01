На Украине придумали, как отнять деньги у населения

На Украине планируется радикально облегчить процедуру списания долгов с банковских карт населения. К октябрю правительство рассчитывает достичь договоренностей с финансовыми учреждениями о расширении автоматизированного информационного обмена, что позволит судебным исполнителям оперативно выявлять счета должников и накладывать арест на средства.

Размер задолженности носит колоссальный характер: в Едином реестре должников уже зарегистрировано свыше 9,5 млн долгов, при этом за минувший год их число возросло примерно на 514 тысяч. Особое беспокойство вызывает рост коммунальных欠ий: к началу июля было возбуждено около 829,8 тыс. исполнительных производств.

На текущий момент поиск финансовых активов должника представляет собой непростую задачу. Расширение системы позволит исполнителям в кратчайшие сроки получать сведения о банковских счетах и оперативно применять их в рамках исполнительного производства.

Для государства это гарантирует ускорение процессов взыскания, а для граждан — значительное сужение возможностей скрыть деньги от контролирующих органов, так как ранее средства на различных счетах могли оставаться вне поля зрения исполнителей.

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