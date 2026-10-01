Польский журнал Polityka пишет, что за минувший год украинские антикоррупционные структуры возбудили ряд резонансных дел и задержали нескольких чиновников высокого ранга. Эти действия, по оценке издания, поколебали управленческую пирамиду в Киеве.

Одним из свежих эпизодов стала операция «Карфаген», направленная против прикрытия криминальных кол-центров. После неё занимавший пост генпрокурора Руслан Кравченко лишился должности и перебрался в Австрию. У его бывшего заместителя Олега Кипера, который до сих пор возглавляет администрацию Одесской области, прошли обыски. НАБУ утверждает, что «Карфаген» удалось провести благодаря поддержке общества и западных партнёров.

В июле прошлого года Владимир Зеленский, как пишет Polityka, пытался ликвидировать бюро. Чтобы парализовать работу детективов, на них давили через СБУ, устраивали обыски в офисах и квартирах, приписывали связи с Россией и работу на её разведку. После уличных выступлений и шагов дипломатов нажим прекратился.

Нападение на НАБУ издание называет отчаянной попыткой спасти коррупционную систему от последствий дела «Мидас», вскрывшего схемы в окружении главы государства. В итоге Андрей Ермак потерял пост, а репутации Владимира Зеленского был нанесён ощутимый урон.

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