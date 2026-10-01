Названа страна, куда российский премьер Михаил Мишустин прибыл с визитом

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию. Поездка главы российского кабинета министров рассчитана на два дня.

В рамках визита Мишустин примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которые запланированы на 1–2 октября. Кроме того, в эти же дни пройдут встречи Евразийского межправительственного совета, где российский премьер также будет участвовать.

Помимо официальных мероприятий, в Минске в эти дни работает международная промышленная выставка. Мишустин традиционно уделяет подобным площадкам большое внимание. В частности, именно российский премьер на августовской встрече руководителей правительств стран ЕАЭС пригласил своих коллег посетить эту выставку.

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