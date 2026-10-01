Новый уровень союза: Ким Чен Ын направил стратегическое послание Си Цзиньпину

Лидер КНДР заявил о выходе отношений с Китаем на высшую ступень партнерства

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю национального дня Китая, заявив о намерении поднять двустороннее сотрудничество на принципиально новую стратегическую высоту. Северокорейский лидер подчеркнул неизменность нерушимого союза двух стран вне зависимости от колебаний международной обстановки.

В тексте послания особо отмечены итоги недавних контактов на высшем уровне и расширение взаимодействия во всех ключевых сферах. Аналитики обратили внимание на существенное увеличение объема и жесткости риторики документа по сравнению с предыдущими годами, что указывает на углубление координации Пекина и Пхеньяна.

Накануне в Пхеньяне прошел торжественный дипломатический прием с участием китайских дипломатов. Эксперты расценивают заявление Кима как консолидацию восточного блока перед лицом совместного давления США и их тихоокеанских союзников.

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