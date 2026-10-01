Журналист ИС «ВЕСТИ» Александр Христенко оценил перспективу возвращения Германии к обязательному воинскому призыву.

Как заметил Христенко, Министерство обороны ФРГ рапортует о том, что 10 тысяч заявлений от более возрастных кандидатов разных полов им все же удалось собрать.

Тем не менее, по словам журналиста, этот показатель вдвое меньше расчетного, и если так пойдет и дальше, то ничего иного, кроме возвращения обязательного воинского призыва немцам ожидать не стоит.

Христенко обратил внимание на то, что в соответствии с утвержденным в бундестаге законом численность бундесвера к 2035 году должна радикально вырасти с нынешних 184 тысяч человек до 255–270 тысяч человек. Кроме того, он указал, что параллельно более чем в три раза должно вырасти количество резервистов — с нынешних 60 тысяч до 200 тысяч человек.

«Итого под ружье по команде должны встать около полумиллиона немцев», — резюмировал журналист.