Опасные сближения: в Сиднее расследуют четыре авиаинцидента за один месяц

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) обнародовало предварительные результаты расследования четырех опасных инцидентов со сближением пассажирских лайнеров на взлетно-посадочных полосах аэропорта Сиднея всего за один месяц. Наиболее критический случай произошел 27 июля, когда диспетчер ошибочно разрешил самолету Boeing 737 пересечь полосу перед совершавшим посадку бортом Dash 8.

Суда успели экстренно затормозить всего в 120 метрах друг от друга, что эксперты ведомства квалифицировали как инцидент наивысшей категории опасности «А» — лишь третий подобный случай на континенте с 2003 года. В ходе другого происшествия 9 августа при резком торможении Airbus A320 перед буксируемым тяжелым лайнером травму получила бортпроводница.

Следователи ATSB установили, что одной из ключевых причин опасных ошибок диспетчерской вышки стала крайняя усталость персонала и острая нехватка квалифицированных кадров. Профсоюз авиадиспетчеров призвал профильные министерства пересмотреть графики смен для исключения риска масштабной авиакатастрофы.

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