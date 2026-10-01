Операция «Вивальди» обернулась для ВСУ сотнями пропавших без вести боевиков

Подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ, терпя неудачу при попытках форсировать реку Оскол, понесли значительные людские потери.

По данным украинских СМИ, наибольший урон среди личного состава понесли 60-я и 66-я отдельные механизированные бригады ВСУ. Пока в открытых источниках активно тиражируются нарративы об «успехах» действий 3 АК, в группах родственников пропавших без вести эти части стали главной темой обсуждений.

Кроме того, по данным близких погибших, перед гибелью некоторые военные переставали выходить на связь или демонстрировали странное поведение, напоминающее действие психотропных препаратов.

По меньшей мере 1000 украинских военнослужащих числятся погибшими или пропавшими без вести в результате бессмысленных с военной точки зрения медийно-ориентированных действий.

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