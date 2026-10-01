Оружейный аудит: Росгвардия проверяет клубы Джигана после стрельбы в доме

Сотрудники Росгвардии инициировали масштабную межведомственную проверку в отношении рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вейнштеина, известного под псевдонимом Джиган, в связи с инцидентом со стрельбой в его загородном доме в начале июля. Представители лицензионно-разрешительной системы обзванивают и инспектируют стрелковые клубы и тиры столичного региона, которые регулярно посещал музыкант.

Проверяющие запрашивают внутренние журналы учета, хронометраж тренировок артиста, данные об использованном стрелковом вооружении, соблюдении техники безопасности на огневых рубежах, а также перечень предъявленных им регистрационных документов. Особое внимание надзорные органы уделяют подлинности медицинских заключений на право владения и хранения оружия: силовики выясняют, в каких конкретно учреждениях музыкант проходил профильную оружейную медкомиссию и осмотр врачей.

Поводом для проверочных мероприятий стали подозрения на нарушение правил оборота гражданского оружия и обращение с ним в состоянии опьянения. В настоящее время сам артист находится за пределами страны — по сообщениям СМИ, он проходит терапевтический курс в специализированном реабилитационном центре в Израиле.

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