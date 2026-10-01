Озеров рассказал, чего Россия ждёт от Молдавии после инцидентов с БПЛА

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинев пока не откликнулся на предложение Москвы выяснить обстоятельства падения беспилотников на территории республики совместными усилиями. Об этом дипломат сообщил журналистам после визита в Министерство иностранных дел Молдавии.

По словам Озерова, российская сторона неоднократно выражала готовность участвовать в расследовании инцидентов, однако молдавские власти не предоставили доказательств того, что обнаруженные дроны имеют российское происхождение.

Кроме того, отметил посол, Москва пока не получила от Кишинева согласия на совместную работу.

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