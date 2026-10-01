Озвучены условия для возвращения инспекторов на ядерные объекты Ирана

Агентство Bloomberg раскрыло, при каком условии Иран готов допустить международных инспекторов к ядерным объектам, подвергшимся ударам.

Согласно сообщению агентства, Исламская Республика восстановит доступ инспекторов к ядерным объектам, если будут смягчены санкции в отношении страны.

Данные источников Bloomberg свидетельствуют, что соответствующую возможность министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсуждал на закрытых встречах с европейскими и ближневосточными дипломатами в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

В агентстве добавили, что обеспечение доступа для инспекторов может стать уступкой со стороны иранцев, которая могла бы помочь вывести переговоры с американцами из тупика.