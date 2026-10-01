Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: погибли девять человек

Девять мирных жителей погибли при ударах Пакистана по Афганистану

Пакистанские военные нанесли авиаудары по двум провинциям Афганистана, в результате чего, по данным афганской стороны, погибли девять мирных жителей и еще 11 получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

По словам представителя афганских властей, удары пришлись по гражданским домам в Чугаме в провинции Кунар и Сафаре в провинции Гильменд. Среди погибших были женщины и дети. Всего, как утверждает Кабул, были разрушены три жилых дома.

Моджахед назвал произошедшее актом агрессии и нарушением принятых принципов. При этом пакистанская сторона заявила, что целью авиаударов были укрытия боевиков, и сообщила об уничтожении 22 террористов. Независимо подтвердить заявления сторон пока не удалось.

Новые удары произошли на фоне обострения отношений между Исламабадом и Кабулом после нескольких месяцев относительного затишья. Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве боевиков, которые совершают нападения на территории страны, однако Кабул эти обвинения отвергает.

Читать также: ПВО уничтожила 22 дрона над Тульской областью

Ядерный щит над Калининградом: экс-посланник рассказал, почему НАТО предупредили