Пашинян раскрыл, в каком случае Армения введёт санкции против Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что официальный Ереван может присоединиться к антииранским санкциям США, если возникнут угрозы для самой республики. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Пашиняна, Армения изучает пакет санкций и со всеми партнёрами ведёт себя максимально прозрачно. Он отметил, что Ереван постарается оставаться дружественным, особенно в отношении дружественных стран, однако есть черта, которую страна не может переступить. Речь идёт о риске того, что сама Армения окажется под санкциями. Премьер пояснил: до этого риска Ереван будет действовать в логике дружбы, но если станет очевидно, что страна попадает под ограничения, придётся принимать решение.

Так Пашинян ответил на вопрос, могут ли у иранских авиакомпаний возникнуть проблемы при полётах в Армению с учётом новых санкций США в отношении иранских перевозчиков.

Напомним, США ранее ввели санкции против иранских авиакомпаний в рамках нового пакета ограничительных мер. Под санкции также попали иностранные компании и посредники, которые, по утверждению американских властей, оказывали услуги иранским перевозчикам.

Читайте также:

Карапетян назвал курс Еревана на ЕС попыткой испортить связи с Москвой.

Пашинян попросил соратников не критиковать Россию, чтобы пережить зиму.