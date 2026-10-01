Патрушев сообщил о поручениях Путина по безопасности Калининградской области

В Кремле рассказали, как выполняются поручения по защите Калининградской области

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин поручил профильным ведомствам принять необходимые меры для защиты Калининградской области.

По его словам, ответственные структуры занимаются выполнением этих задач.

Патрушев рассказал об этом на рабочей встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. В ходе беседы стороны затронули вопросы безопасности области.

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